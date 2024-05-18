ضبط كهربائي طعن تاجر سيارات في الدقهلية لخلافات مالية

طعن كهربائي سيارات تاجر سيارات بمدينة طلخا محافظة الدقهلية بطعنة نافذة فى الصدر وقطع أوتار اليد وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة لخلافات مالية بينهما وجرى نقل المصاب الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وضبط المتهم والأداة المستخدمة فى الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول المدعو "محمد.ع.م"، 46 عاما، تاجر سيارات ومقيم شارع العراقي بمدينة طلخا مصابا بجرح طعني شبة نافذ بالصدر وقطع أوتار اليدين "إدعاء تعدي".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث، وبسؤاله اتهم المدعو "محمد.ع.ح"، 35 عاما، كهربائى سيارات ومقيم بذات العنوان، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين"، بجوزته واحداث اصابته وذلك لوجود خلافات مالية بينهم .

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.