ضبط شخصين طعنا سائق توكتوك لخلاف على الأجرة بالدقهلية

أصيب سائق توك توك بطعنات شبة نافذة بالبطن وكدمات بالجسم على إثر تعرضه للضرب على يد نجاران مسلحان بنطاق مركز منية النصر محافظة الدقهلية وذلك بعد خلاف بينهما بسبب أجرة التوك توك وجرى نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج وضبط المتهمان.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية ، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي بوصول المدعو "محمد.ع.ا.ع.س"، 28 عاما، سائق توك توك ومقيم قرية ميت عاصم دائرة المركز مصابا بجرح شبه نافذ أسفل الظهر من الناحية اليمني "إدعاء تعدي".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر الى المستشفى بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم كل من :"عبد الستار.ص.ع،22 عاما، نجار مسلح، و"أحمد.ش.ا.ا"، 28 عاما، نجار مسلح ويقيمان بقرية أبو ذكرى دائرة المركز، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "مطواة" بحوزة الأول وعصا خشبية بحوزة الثاني وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة لخلاف بينهم على قيمة الأجرة حال استقلالهما التوك توك قيادته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتبادلا الاتهام مع سائق التوك توك المصاب لتعديه عليهما بالضرب بآلة حادة "سكين" بحوزته واحداث اصاباتهما :" الأول عبارة عن جرح قطعي بكف اليد اليمنى، والثاني جرح قطعي باليد اليمنى واضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة".

وبمواجهة المصاب ايد ذات المضمون وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.



