الصحة العالمية تحذر من الملح: يسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

حذرت منظمة الصحة العالمية، من تناول الملح في الطعام حيث يسبب الاصابة بارتفاع ضغط الدم، ويؤدي لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وهناك بعض المعلومات والخرافات الغير صحيحة ، هو أن️ الطعام بدون ملح يكون بدون تذوق، والتعود بالتذوق على أقل ملح، يستمتع الشخص بالطعام بملح أقل ويلاحظ مجموعة أوسع من المذاقات.

وأشارت المنظمة، إن هناك من يعتقد أن الملح المضاف أثناء طهي الطعام هو المصدر الأساسي للملح في طعامنا.

والحقيقة هو أن معظم الملح في نظامنا الغذائي يأتى من الأطعمة المصنعة ومضاف عليها مثل:

اللحوم المصنعة مثل البرجر والسوسيس

المكرونة سريعة التجهيز

الجبن المعلبة ومحتوية علي مواد حافظة

الصلصات مثل صلصة الصويا

بعض منتجات الخبز والحبوب

يحتوي كل الملح، سواء كان طبيعي أو مصنعا ، على ماده الصوديوم الذي يرفع ضغط الدم، ويسبب خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

حيث يوصي بكمية الملح للبالغين بمقدار 5 جرامات في اليوم ، أي أقل من ملعقة صغيرة.



يحدث ارتفاع ضغط الدم عند الإفراط في تناول الملح، ويظهر ارتفاع ضغط الدم عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية مرتفع جدا "140/90 مليمتر زئبق أو أكثر"، وهو مرض منتشر ولكنه يمكن أن يكون خطيرا إذا لم يعالج.

يطلق عليه اسم "القاتل الصامت" لأن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد لا يشعرون بأعراض، والطريقة الوحيدة لمعرفة ارتفاع ضغط الدم هي قياسه.

ويمكن أن يسبب الارتفاع الشديد في ضغط الدم أعراض مثل: الصداع الشديد، عدم وضوح الرؤية، ألم في الصدر، صعوبة في التنفس، الدوخة.

تشمل أسباب الخطر المسبب لارتفاع ضغط الدم الفئات التالية : كبار السن، العوامل الوراثية، زيادة الوزن أو السمنة‬، الخمول البدني، النظام الغذائي غير الصحي "الذي يحتوي على نسبة عالية من الملح أو الدهون، أو الذي تقل فيه الفواكه والخضراوات، أو كلا الأمرين"، تعاطي التبغ والكحول.

حيث يسبب ارتفاع ضغط الدم زيادة معدل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والفشل الكلوي، والعمى، وضعف الإدراك، والسكتة الدماغية، إلى جانب عوامل أخرى.

الطريقة الوحيدة لمعرفة ظهورأعراض ارتفاع ضغط الدم هي المتابعة مع طبيب متخصص لقياس ضغط الدم والعلاج والفحص بأحدث الأجهزة وعلى الرغم من أنه بإمكان الأفراد قياس ضغط دمهم بأنفسهم باستخدام أجهزة آلية، فإن التقييم الذي يجريه المتخصص أفضل لتقييم المخاطر والحالات المرتبطة بها.