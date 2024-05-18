"تعليم القاهرة" تكشف خطوات تصحيح وتقدير درجات امتحان الدراسات بالإعدادية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ورشة عمل للتأكيد على ضوابط وآليات التصحيح لمادة الدراسات الاجتماعية.

وناقشت إيمان كامل عفيفى موجه عام الدراسات الاجتماعية بالمديرية

اليوم السبت، الموجهين الأوائل لمادة الدراسات الإجتماعية بالإدارات التعليمية.

بحضور حنان القاضى موجه أول مركزى بالمديرية، حيث جاءت ورقة الأسئلة واضحة من حيث اللغة والرسوم والأشكال وكانت صياغة الأسئلة سليمة بعيدة عن الغموض أو الصعوبة.

وشملت الأسئلة جميع جزئيات المنهج وتنوعت ما بين الموضوعة والمقالية.

وجاءت الأسئلة مناسبة للوقت المحدد مع وجود وقت للمراجعة.

وآكدت على ضرورة الإلتزام بتعليمات تقدير درجات الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية كالآتى:

- الإطلاع المستمر على أداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل ما فى تصحيح فى إحدى الغرف آو أحد المظاريف يطلب من الذين قاموا بتصحيح المظروف إعادة تصحيحه.

- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح الإ فى الحالات الضرورية ورئيس اللجنة مسؤول عن ذلك.

- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به و مناقشة الإجابات الآخرى واعتماده من الموجه العام.

- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب.

- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالإسم وعلى المرايا خارج الورقة .

- فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك ولا تقدر ب(صفر) التقدير صفر لإجابة الخطأ فقط.

- تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة ( تستحق أو لا تستحق) .

- ضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.



