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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

الكل متفائل.. توقعات الجماهير لمباراة الأهلي و الترجي التونسي.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية
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رصدت عدسات البوابة نيوز آراء عدد من جماهير النادي الأهلي المصري حول توقعاتهم لمباراة فريقهم أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

رصدت عدسات البوابة نيوز آراء عدد من جماهير النادي الأهلي المصري حول توقعاتهم لمباراة فريقهم أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشارت الجماهير إلى أن الأهلي يمتلك تاريخًا حافلاً بالإنجازات في البطولة، كما أنه يملك لاعبين مميزين قادرين على حسم المباراة وحصد اللقب الثاني  عشر.

وتوقع بعض الجماهير فوز الأهلي بنتيجة 2-0 أو 3-1، بينما توقع البعض الآخر فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0.

ودعا الجمهور لاعبي الأهلي إلى بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وأشارت الجماهير إلى أن الأهلي يمتلك تاريخًا حافلاً بالإنجازات في البطولة، كما أنه يملك لاعبين مميزين قادرين على حسم المباراة وحصد اللقب الثاني  عشر.

وتوقع بعض الجماهير فوز الأهلي بنتيجة 2-0 أو 3-1، بينما توقع البعض الآخر فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0.

ودعا الجمهور لاعبي الأهلي إلى بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

الأهلي والترجي جماهير الأهلي دوري أبطال أفريقيا