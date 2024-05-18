الشهادة الإعدادية 2024| لا شكاوى من امتحان اللغة العربية بالدقهلية

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024، الذي أُجري اليوم، جاء في مستوى الطالب المتوسط، وشمل جميع أجزاء المنهج الدراسي، دون تلقي غرفة عمليات المديرية أي شكاوى تُشير إلى صعوبة الامتحان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إلى أن الأسئلة كانت مباشرة وواضحة، ولم تتضمن أي تعقيدات تُعيق الطالب عن فهمها والإجابة عليها.

محافظ المنوفية: تكليف مديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير الامتحانات

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه تم تكليف مديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير الامتحانات في اللجان المختلفة، وتوفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، والتأكيد على ضرورة التزام جميع الطلاب والملاحظين والمراقبين بعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش أو مخالفة قواعد الامتحانات.

لم ترد أي شكاوى من صعوبة امتحان اللغة العربية أو غموض الأسئلة

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات في الإدارات التعليمية، وأنه لم ترد أي شكاوى من صعوبة الامتحان أو غموض الأسئلة، كما أكد تقرير غرفة العمليات الرئيسية عدم تلقي أي شكاوى من شأنها تعكير صفو سير الامتحانات.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي على مستوى محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت الاؤبعاء 15مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024:

السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط.

الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو: الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو: العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية، و"التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية".

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.