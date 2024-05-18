محافظ سوهاج: توريد 79 ألف طن قمح منذ بدء الموسم

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن توريد 79 ألفًا و482 طن قمح إلى شون وصوامع المحافظة منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الجاري.

وأكد محافظ سوهاج، سير عملية التوريد بسلاسة ودون أي معوقات، مشدداً على ضرورة تذليل أي عقبات تواجه المزارعين خلال عملية التوريد، ومتابعة سيرها عن كثب، والفحص الدوري للكميات المستلمة، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين.

كما أشار محافظ سوهاج، إلى أن لجنة مكونة من ديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عملية توريد القمح المحلي لموسم 2024 في جميع صوامع وشون المحافظة.

يُذكر أن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام في محافظة سوهاج بلغت 183 ألفًا و518 فدانًا، وقد وفرت المحافظة 17 موقعًا للتخزين، وشكلت لجانًا لاستلام القمح.

أسعار القمح هذا العام:

2000 جنيه لإردب القمح بدرجة نقاوة 23.5.

1950 جنيهًا لإردب القمح بدرجة نقاوة 23.

1900 جنيه لإردب القمح بدرجة نقاوة 22.5.

في السياق ذاته وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الجهات المسوقة ومنها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بفتح بعض نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي مبكراً في عدد 4 محافظات والتي بدأت التوريد مبكراً وهي (جنوب سيناء، وطاميه بمحافظة الفيوم، وتوشكي بمحافظة أسوان، وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد)وتبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام 2024 من الموردين والمزارعين، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2024.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، انه قد تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة، وان المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح، مؤكداً الى انه وبتوجيهات من وزير التموين والتجارة الداخلية، تم انشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل اي عقبة امام عمليات التوريد.

واضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم وان سعر الاردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والاردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيه، والاردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه، واكد ان القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد شمل حظر نقل القمح من مكان الى اخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد الا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الاعلاف.