لينك التقديم.. تعرف على شروط وخطوات الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للراغبين فى الإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن من الذين يجتازون الإختبارات المقررة بدءا من اليوم 18 مايو الجاري حتى يوم الخميس الموافق ٢٧/٦/٢٠٢٤.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة أو ما يعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن “الدفعة العاشرة” ذكور فقط.

يتم التقديم للإلتحاق من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية

التقديم من هنا

https://moi.gov.eg/Account/Login?ReturnUrl=https://secassis.moi.gov.eg

(خدمات معاونى الأمن).. بينما تُسحب كراسات الإلتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب .

وفقاً للشروط التالية :

أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

ألا يقل السن عن 19 عاماً ولا يزيد عن 25 عاماً فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن .

أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه إعتباره".

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ، ما لم تمضى على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية ، والتى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة ، وأن يجتاز كذلك إختبار السمات واللياقة البدنية ، والتى يصدر بتحديدها قرار من السيد/ وزير الداخلية.

ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم بالنسبة "للذكور" ، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة ، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى.

وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.



المزايا الممنوحة للمتقدمين :

تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد ، فيما يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة ، ويحق له الإستفادة من النظام العلاجى المجانى ، وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.



تناشد وزارة الداخلية جميع المتقدمين للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن ، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمى الخاص بالوزارة .