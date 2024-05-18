حقوق أسيوط تعقد دورة تدريبية حول الدفوع الإجرائية في الدعاوى القضائية

إعلن مركز الدراسات القانونية لخدمة المجتمع بكلية الحقوق بجامعة أسيوط؛ عن تنظيم دورة تدريبية حول الدفوع الإجرائية في الدعاوي القضائية؛ (المدنية - الإدارية- الجنائية)، والمقرر انعقادها يوما ٣٠ ، ٣١ من شهر مايو الجاري.

ويأتي ذلك تحت إشراف؛ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور دويب حسين عميد كلية الحقوق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وبتنظيم الدكتور معمر رتيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عثمان عبد القادر مدير المركز.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة ؛ إن انعقاد الدورة التدريبية يأتي في إطار الدور الذي يقوم به مركز الدراسات القانونية بالجامعة، وتنظيمه للكثير من الدورات التدريبية التي تسهم في حل مشكلات المجتمع على المستوى المحلي، والقومي، إلى جانب تقديم الحلول القانونية اللازمة، بالتعاون مع الهيئات المختصة، فضلاً عن تقديم خدمة الاستشارات القانونية.

ومن جانبه، قال الدكتور دويب حسين : إن الدورة التدريبية تتناول؛ عددًا من المحاور المهمة حول: أصول. وأسس الدفوع الإجرائية في كافة الدعاوي القضائية؛ (المدنية - الإدارية- الجنائية)، والتي تستهدف طلاب كلية الحقوق، وخريجيها؛ وذلك بواقع عشر ساعات تدريبية.