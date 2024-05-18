امتحانات الشهادة الإعدادية 2024| تعليم المنيا: لا شكاوى من الإنجليزي

أكد حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اليوم السبت، انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالمحافظة، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المديرية لم ترصد أي مخالفات ولم ترد إليها أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، الذي عقد اليوم، كان في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد أي شكوى من صعوبة الأسئلة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية، وربطها بغرفة عمليات رئيسية بالمديرية، لمتابعة سير الامتحانات وتلقي الشكاوى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن جميع أسئلة الامتحانات في جميع المواد مطبوعة بالكمبيوتر وبطريقة واضحة وملائمة للطلاب، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي على مستوى محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت الاؤبعاء 15مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024:



السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط.

الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو: الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو: العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية، و"التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية".

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.