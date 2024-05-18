الاحصاء: حــوادث القــطارات مسئولية الهيئة ومسئولية الغير بنسبة 78% عام 2023

كشفت النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2023، الصادرة عن الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، نتائج حوادث القطارات، حيث بـلــغ عــدد حــوادث القــطارات (مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) 181حـادثة عـــام 2023 مــقابل 831 عام 2022 بنسبة انخفاض 78.2%.

واوضح الجهاز انه بلغ أعلى عدد حوادث قطــارات (مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) علي مستــوى المناطق في منـطقة (الوسطى) بعدد 45 حادثة، و اقل عدد في منطقة (شرق دلتا) بلـغ 20 حادثة .



و بلغ عدد المتوفــين في حوادث القطارات(مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) 53 متوفى عام2023 بينما بلغ عدد المصابين51 مصاب عام 2023 .

كما بـــلغ عدد المتوفــــين في حوادث القطـارات(حوادث الأشخاص) 636 متوفى عام2023 بينما بلغ عدد المصابين398 مصاب عام 2023.

كما بلغ عدد المتوفـين في حوادث القطـارات(حوادث العاملين بالهيئة) 5 متوفى عام2023 بينما بلغ عدد المصابين237 مصاب عام 2023 .

واشار الجهاز الي انه بلـغ مـعدل حـوادث القطارات عام 2023 بالنسبة للـعـدد التقديري للسكان في منتصف الـعام 0.02(حـادثة /10000نسمة)، بـيـنما بلـغ معـدل الحـوادث بالنسبة لـعدد ركاب القطارات 0.7(حـادثة/ مـليون راكـب) .

و بــلغ معدل قســوة حوادث القطارات 103.9 (متوفي / 100 مصــاب) عام 2023 بينما كـان 120.4 (متوفي / 100 مصاب) متوفى عام 2022 .