حملات رقابية وتموينية بالمنيا.. وإجراءات صارمة ضد المخالفين

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري، لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي، ممثلة في إدارة مراقبة الأغذية، نفذت خلال شهر أبريل الماضي حملات مكثفة شملت 640 منشأة غذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

أسفرت الحملات عن تحرير 255 محضراً للمخالفات التي تم رصدها، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

إجراءات صارمة ضد المخالفين:

تم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص في الاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاقها. وأكد الدكتور حسنين على استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط وإعدام المواد غير صالحة للاستهلاك:

بالإضافة إلى تحرير المخالفات، تم سحب 204 عينات من المواد الغذائية وإرسالها للمعامل للتحقق من صلاحيتها للاستهلاك. ونتيجة لذلك، تم إعدام 1234 كيلو من المواد الغذائية المختلفة و 123 لتر من المواد السائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، كما تم ضبط 98 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.

تأتي هذه الحملات في إطار حرص محافظة المنيا على ضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق، وحماية صحة وسلامة المواطنين من مخاطر التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عن طريق الطعام.

استخراج شهادات صحية:

وختاماً، أشار الدكتور حسنين إلى أنه تم خلال شهر أبريل استخراج 1034 شهادة صحية للمنشآت الغذائية التي التزمت بالاشتراطات الصحية.

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