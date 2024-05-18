موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مصيرية، عندما يحل ضيفا على الترجي التونسي، على ملعب “حمادي العقربي” في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بحثا عن نتيجة إيجابية تسهل مهمة المارد الأحمر في التتويج باللقب الثاني على التوالي ورقم 12 في تاريخه.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي



يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مع الترجي التونسي فى العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس على ملعب “رادس” في ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب فى الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو الجارى على استاد القاهرة الدولى.

التشكيل المتوقع للأهلي

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند العاشرة من مساء اليوم السبت حين يحل ضيفًا على نظيره الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

غيابات الأهلي أمام الترجي



يخوض الأهلي موقعة ملعب “رادس” امام الترجي التونسي بقائمة طويلة من الغيابات سواء للإصابات أو أسباب فنية.

ويفقد الأهلي خلال مباراة الترجي التونسي جهود 9 لاعبين حيث يغيب طاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء لأسباب فنية.

بينما يغيب أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا، بسبب الإصابة فيما يغيب الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لعدم القيد في القائمة الإفريقية للأهلي

القناة الناقلة للمباراة



ستكون مباراة الأهلي والترجي التونسي منقولة حصريا على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وهي الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلى والترجي التونسي فى ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا عام 2024 من خلال قناة beIN Sports HD 6

معلق المباراة

يعلق على مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التونسي عصام الشوالي والمصري علي محمد علي.