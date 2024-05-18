عضو بالوكالة الدولية «IARC»: مدة تشخيص سرطان الثدي في مصر انخفضت

وجه الدكتور هشام الغزالي، عضو المجلس العلمى للوكالة الدولية لبحوث السرطان «IARC»، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على المجهود الذى تم بذله بالتنسيق مع وزارة الخارجية فى هذا الملف لدخول مصر عضو فى الوكالة الدولية لبحوث السرطان المهمة والمعنية ببحوث السلطان، مؤكدا أنه من الأشياء المهمة التى جعلت لمصر موقع متميز هو النجاحات الكبيرة التى تم تحقيقها من خلال المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة وبالأخص المبادرة الخاصة بـ«فيروس سي».

وأشار «الغزالي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه خلال الـ4 سنوات الماضية حققت الدولة المصرية إنجازا كبيرا جدا للوصول للمؤشرات العالمية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية للوصول لأهداف محددة والتى تقلل من احتماليات الوفاة بسرطان الثدى بنسبة 2.5% وحتى تصل هذه النسبة لـ40% فى عام 2040، مؤكدا أنه من الإنجازات المهمة أيضا فى هذا المجال، تقليل عدد الحالات المبكرة لسرطان الثدى من التى كانت موجودة فى مصر من 70% والوصول بهذه النسبة خلال 4 سنوات لـ19%.

وأضاف أن مؤشر الأداء الآخر هو الوصول فى تشخيص تام للسيدة فى سرطان الثدى لمدة تشخيص 48 يوما وهو أقل من المعدلات التى طلبتها منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أنه تم إقرار بروتوكولات صحية عالمية ليكون هناك تساوٍ بين السيدات المصريات والسيدات على كل مستوى العالم من خلال مستوى علاجي ودوائى واحد.

ونوه عضو بالوكالة الدولية لبحوث السرطان «IARC»، بأن نسب الشفاء والحفاظ على صحة السيدة أصبح أعلى مما كان عليه فى السابق، مشددا على أن لهم أربع طرق فى مكافحة السرطان فى العالم، منها البحث عن الأسباب للوصول للطرق تكوين الخلية السرطانية وتم الوصول لأسباب عديدة والعمل على منع هذه الأسباب.