مسرحيات ومعارض وأنشطة.. برنامج قصور الثقافة هذا الأسبوع

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أجندة فعاليات حافلة هذا الأسبوع تتضمن مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل 23 مايو.

انطلاق المهرجان الختامي لنوادي المسرح الدورة 31

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السادسة مساء اليوم، افتتاح الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان الختامي لنوادي المسرح، "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، ويشهد حفل الافتتاح عرضيين مسرحيين لفرقة الجيزة، الأول بعنوان "دراما الشحاذين" إخراج عبد الرحمن أحمد، يعقبه "ثامن أيام الأسبوع"إخراج عبد الخالق أحمد.

ويشارك بالمهرجان 24 عرضا مسرحيا مجانيا يتم تقديمهم على مسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج وحتى نهاية الشهر الحالي.

كما تواصل هيئة قصور الثقافة تقديم العروض المسرحية بالموسم الحالي، بجميع الأقاليم الثقافية بالمجان.

الإسكندرية تستقبل أسبوعا جديدا ضمن مشروع "أهل مصر"

ويشهد اليوم أيضا انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الحادي والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" الذي تنظمه الهيئة بمحافظة الإسكندرية، وتحديدا بقصر ثقافة الأنفوشي، تحت شعار "يهمنا الإنسان"حتى 26 مايو الحالي، باستضافة 200 طفل من الشباب من 6 محافظات وهي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، البحر الأحمر، والأسمرات بالقاهرة، بهدف تنمية مهاراتهم، وتمكينهم ثقافيا واجتماعيا من خلال الزيارات الميدانية وورش العمل التي يقدمها مدربون وأكاديميون متخصصون في مختلف المجالات.

القوافل الثقافية بالقرى الأكثر احتياجا

وفي مركز شباب رشيد بمحافظة البحيرة تبدأ اليوم أيضا أولى فعاليات القافلة الثقافية، وتتضمن عددا من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال تستمر حتى 20 مايو بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا داخل المحافظة.

مشاركة متميزة بمعرض زايد لكتب الأطفال

وتواصل هيئة قصور الثقافة مشاركتها في الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال والذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية حتى 26 مايو تحت شعار "هيا نقرأ معا"، وتقدم الهيئة برنامجا فنيا متنوعا يشمل عددا من الورش الفنية بجانب عروض فرق الأطفال.

الاحتفاء بالمسيرة الإبداعية لابتهال سالم

كما تحفل الأجندة بعدد من الأمسيات الشعرية لنخبة من الأدباء والمفكرين، بجانب اللقاءات التثقيفية والأدبية أهمها الاحتفاء بالمسيرة الإبداعية للكاتبة والمترجمة الراحلة ابتهال سالم، في لقاء ضمن برنامج "عطر الأحباب"، غدا الأحد، بقصر ثقافة الجيزة في السابعة مساءً. ويتضمن اللقاء الذي يديره الدكتور ربيع شكري، حديثا حول مشوارها الأدبي ومسيرتها الإبداعية، مع سرد بعض جوانب سيرتها الذاتية، وأبرز أعمالها القصصية والروائية، بمشاركة الأديبات سحر توفيق، صفاء عبد المنعم، وسهى زكي.

افتتاح معرض ملتقى دندرة بالهناجر

وتقيم هيئة قصور الثقافة معرض "ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير"، الأربعاء المقبل، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ويستمر حتى 25 من الشهر الحالي، ويشارك به 16 فنانا تشكيليا بمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية وفقا لرؤيتهم الإبداعية ومدى تأثرهم بالبيئة المحيطة.

صالون مجلة مصر المحروسة يحتفي بمبادرة "رسم مصر"

ويشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" بالمهندسين، مساء الخميس المقبل لقاء ضمن الصالون الثقافي لمجلة مصر المحروسة للاحتفاء بمبادرة "رسم مصر" بحضور د. محمد حمدي أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وتقديم الصحفي والناقد محمد نبيل.

كما تحفل مواقع الهيئة في المحافظات بكثير من الأنشطة الثقافية والفنية وورش الأطفال وأنشطة وعروض ذوي الهمم، وتستمر احتفالات عيد العمال والربيع وفعاليات الفنون التشكيلية والعروض الفنية وأنشطة نوادي الأدب وغيرها.