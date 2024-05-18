ضبط مطبعة بالمرج تزوّر آغلفة شهيرة لمنتجات متنوعة

ضبطت أجهزة الأمن 92 ألف علبة كرتونية لمنتجات أدوية ومبيدات زراعية وأدوات منزلية بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة بالمرج.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن قيام (مالكة مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على (92000 علبة كرتونية لمنتجات أدوية ومبيدات زراعية وأدوات منزلية بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.