مسئولو التطوير المؤسسي بـ"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)

استقبل المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بمقر الجهاز، مسئولي الإدارة العامة للتطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث التعاون في مجال التطوير المؤسسي بالمدن الجديدة، وتفقد مشروعات المدينة، وذلك تحت شعار مدن عمرانية جديدة أكثر جاذبيه واستدامة وجودة للحياة.

تأتي الزيارة في إطار جهود تحقيق التنمية المستدامة بالمدن الجديدة، والحر ص علي اتخاذ كافة السبل لتحقيق أعلى معدلات التنمية بالمدن الجديدة، ومنها إعداد مجموعة من المسابقات المتخصصة مثل مسابقة أفضل مدينة لعام (٢٠٢٤/٢٠٢٣ ).

ثم قام الوفد بجولة في مدينة العلمين الجديدة، تضمنت أبرز المشروعات في المدينة، حيث بدأت الزيارة من مشروع الممشى السياحي الذي يمتد على طول ١٤ كيلومترا، بالإضافة إلى مشاريع الأبراج الشاطئية، والمدينة التراثية والداون تاون وغيرها من المشاريع.

وخلال الزيارة، قدم المهندس أحمد إبراهيم، شرحاً حول مختلف المشروعات بالمدينة، وفى مقدمتها أبراج المنطقة الشاطئية، ومشروع أبراج الداون تاون، والتى يتم تنفيذها على غرار منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى الأنماط المختلفة من المشروعات السكنية، والمشروعات الخدمية والتعليمية والترفيهية، وغيرها من المشروعات التى تجعل المدينة صالحة للحياة على مدار العام، وليست مدينة مصيفية فقط.

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