البابا فرنسيس يزور بازيليك القديس زينو للقاء الكهنة والرهبان

وجه قداسة البابا فرنسيس كلمة في بازيليك القديس زينو حيّا فيها الكهنة والرهبان والراهبات الحاضرين شاكرًا أسقف فيرونا على العمل الذي يتم القيام به معا، وقال: من الجميل أن نلتقي في هذه البازيليك، من بين الأجمل في إيطاليا والتي ألهمت أيضا شعراء مثل دانتيه وكاردوتشي.

وأضاف أنه من خلال النظر إلى سقفها الرائع نشعر كأننا داخل سفينة كبيرة ما يجعلنا نفكّر في سر الكنيسة، سفينة الرب التي تُبحر في بحر التاريخ لتحمل للجميع فرح الإنجيل. وسلط الضوء من ثم على نقطتين: الدعوة، والرسالة التي ينبغي القيام بها بجرأة. وأشار بداية إلى قبول الدعوة التي نلناها، وذكّر عندما كان يسوع سائرًا على شاطئ بحر الجليل ورأى أخويْن صياديْن يلقيان الشباك، وأخويْن آخريْن يُصلحان شباكهما، ودعاهم إلى اتباعه (راجع متى ٤، ١٨ -٢٢؛ مرقس ١، ١٦ -٢٠). وشدد البابا فرنسيس التالي على عدم نسيان أن في أساس الحياة المسيحية هناك خبرة اللقاء مع الرب التي لا تعتمد على استحقاقاتنا أو التزامنا إنما على المحبة التي بها يبحث عنا، يقرع باب قلبنا ويدعونا. كما أشار إلى أن في أساس الحياة المكرسة والحياة الكهنوتية هناك الدعوة المفاجئة للرب ونظرته الرحيمة التي انحنت علينا واختارتنا لهذه الخدمة. إنها نعمة ومجانية وعطية غير منتظرة، حاثًا الكهنة والرهبان والراهبات على عدم فقدان دهشة الدعوة أبدًا.

وتابع كلمته مشيرا إلى أن الأساس الأول للتكريس والخدمة هو قبول الدعوة التي نلناها، قبول العطية التي فاجأنا بها الله. وإذا أضعنا هذا الإدراك وهذه الذاكرة فهناك خطر أن نضع أنفسنا في المركز وليس الرب. وأضاف البابا فرنسيس مذكّرا بأن الرب هو الذي اختارنا (راجع يوحنا ١٥، ١٦) وإن تذكّرنا ذلك، فحتى عندما نشعر بثقل التعب وبعض خيبات الأمل، سنبقى هادئين وواثقين، متأكدين أنه لن يتركنا. فمثل صيادي السمك، المدرَّبين على الصبر، نحن أيضا مدعوون وسط تحديات زمننا، إلى تنمية الموقف الداخلي للانتظار والأناة. نستطيع أن نرمي الشباك وننتظر بثقة. وعلينا أن نتذكّر الدعوة ونقبلها كل يوم ونبقى مع الرب.

في كلمته إلى الكهنة والراهبات والرهبان في بازيليك القديس زينو في أبرشية فيرونا، أشار البابا فرنسيس إلى أن الجرأة هي عطية تعرفها هذه الكنيسة جيدا، وأشار إلى الأثر الكبير الذي تركه العديد من الكهنة والرهبان والراهبات والعلمانيين في القرن التاسع عشر الذين نكرّمهم اليوم كقديسين وطوباويين. شهود للإيمان عرفوا أن يجمعوا بين إعلان الكلمة والخدمة السخية والرحيمة إزاء المحتاجين، من خلال "ابداع اجتماعي" أدّى إلى نشأة مدارس للتعليم ومستشفيات ودور رعاية ودور للاستقبال. وأشار إلى الذهاب لملاقاة المعوزين والمهمشين والفقراء والاعتناء بجراحهم. إيمان تمت ترجمته في جرأة الرسالة. إننا نحتاج اليوم إلى جرأة الشهادة والإعلان، وفرحِ إيمانٍ عاملٍ بالمحبة، قال البابا فرنسيس في كلمته، مشددا على حمل حنان رحمة الله للجميع. وتابع كلمته إلى الكهنة والرهبان والراهبات مشيرا إلى أنهم ورثوا جرأة إيمان عاملٍ بالمحبة وذكّر بكلمات القديس بولس "فلا تَفتُرْ هِمَّتُكم في عَمَلِ الخَير" (٢ تسالونيقي ٣، ١٣). ودعا الأب الأقدس من ثم إلى عدم الاستسلام للإحباط، وحثَّ على الجرأة في الرسالة، وشدد على كنيسة قريبة، تعتني بالجراح وتشهد لرحمة الله.