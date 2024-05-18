الشهادة الإعدادية 2024|وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد لجان الامتحانات بالغردقة

تفقد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم السبت، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2024 بمدينة الغردقة، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات وانتظامها، وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤديها 9072 طالبا وطالبة في التعليم العام والمهني والتربية الخاصة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، سير الامتحانات داخل مدرسة وليد الجعفري الإعدادية المشتركة، والتي تضم 14 لجنة، ومدرسة الأحياء للتعليم الأساسي، والتي تضم 10 لجان، ورافق وكيل الوزارة في جولته الدكتور أحمد حسين، مدير إدارة الغردقة التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على انتظام سير الامتحانات، مشيرًا إلى أن الطلاب قد عبروا عن رضاهم عن مستوى الامتحانات، وأنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتضمن أي أسئلة من خارج المنهج الدراسي.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على ضرورة التزام الطلاب والملاحظين بعدم إدخال الهواتف المحمولة إلى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، كما شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، حفاظًا على سلامة الطلاب.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، الوزارة تعليماته بتوفير المناخ الملائم والأجواء الهادئة والآمنة للطلاب، حتى يتسنى لهم أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، بسهولة ويسر، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في جميع الإدارات التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والتعامل مع أي حدث طارئ بشكل فوري وسريع.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه لم يتم تلقي أي شكاوى حتى الآن بخصوص سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، مشددًا على رؤساء اللجان بضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي ستبدأ اليوم السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي:



السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط.

الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو: الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو: العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية، و"التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية".

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.

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