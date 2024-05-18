اعتقال ثمانية ناشطين في مجال المناخ بألمانيا

كشفت الشرطة الألمانية عن اعتقال ثمانية ناشطين في مجال المناخ كانوا قد تسللوا إلى أراضي مطار ميونيخ اليوم السبت، مما تسبب في إغلاق المطار لفترة وجيزة وأدى إلى إلغاء نحو 60 رحلة خلال أسبوع عطلات مزدحم.

وحسبما ذكرت رويترز، قال ذكر متحدث باسم الشرطة إن ستة من الناشطين ألصقوا أنفسهم بأحد مدرجي المطار، مضيفا أن الوضع الآن تحت السيطرة وأن كلا المدرجين مفتوحان أمام رحلات الوصول والمغادرة.

وقالت جماعة "الجيل الأخير" في سلسلة منشورات على منصة إكس إنها مسؤولة عن الواقعة، وظهر في المنشورات أيضا أعضاء بالجماعة على ما يبدو أنه مدرج طائرات أو طريق أسفلتي مع لافتات احتجاج. وكانت الجماعة قد أقامت احتجاجات مماثلة فيما سبق.

وذكر متحدث باسم المطار أن المطار كان قد أُغلق كليا أمام رحلات المغادرة والوصول لقرابة ساعتين.

وأضاف أنه جرى تحويل مسار نحو 11 رحلة وإلغاء 60 رحلة أخرى وأن لا يزال من المحتمل تأخير رحلات أخرى.