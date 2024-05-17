مباحثات يمنية بريطانية حول سبل التوصل لتسوية سلمية في اليمن والقضية الفلسطينية

بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الجمعة، في العاصمة البريطانية لندن، مع وزير الخارجية في حكومة الظل في حزب العمال البريطاني ديفيد لامي، آخر التطورات في اليمن والمنطقة.

وتناول اللقاء - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) - طبيعة الصراع في اليمن وأسباب ودوافع استمرار مليشيا الحوثي في عدوانها على الشعب اليمني، ودور بريطانيا للمساهمة في الوصول الى تسوية سلمية.

كما تطرق اللقاء، لعدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، وموقف الحكومة اليمنية المساند للأشقاء في فلسطين، ورفضها لاعتداءات قوات الاحتلال في القطاع والضفة الغربية.