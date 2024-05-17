ضبط 6 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات بلاغ ورد لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص ألقى قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على القائمين بالحفر وهم 6 عمال- مقيمون بمحافظتى القاهرة وسوهاج) .. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فـى الحفر) كما عُثر على حفرة بعمق 10 أمتار داخل العقار محل البلاغ.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة والقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

