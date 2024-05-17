الداخلية تكشف ملابسات مقتل شخص مجهول الهوية بالجيزة.. وضبط القاتل

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات بلاغ ورد لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بدائرة المركز بإستقبالها جثة شخص مجهول وبها جروح طعنية.



وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد هوية المتوفـى (تاجر خردة - مقيم بدائرة المركز ) وأن وراء إرتكاب الواقعة (تاجر خردة آخر- مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب قيام المتوفـى بالإستيلاء منه على مبلغ مالى، وعند مطالبته بإسترداد المبلغ حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

