باحث: مصر تسعى لوقف إطلاق النار بغزة بدعم دعوى جنوب أفريقيا في «العدل الدولية»

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مصر تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وتمارس ضغوطا قصوى على المجتمع الدولي وإسرائيل من أجل القضية الفلسطينية.

وتابع «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه عندما نتحدث عن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، فإننا نشير إلى مستويين من الضغط الأول شق قانوني وفني بمعنى أن انضمام مصر للدعوى يعزز الحيثيات والشهادات التي سيتم تقديمها وبالتالي قوة الفرضيات التي تنطلق منها الدعوة وهي ارتكاب الاحتلال جرائم حرب داخل قطاع غزة بأنماط متعددة.

واستطرد: «أما الشق الآخر وفي اعتقادي أنه الأهم، سيتمثل في كون أن التحرك المصري يأتي في إطار ما يمكن أن نسميه الضغوط القصوى التي تمارسها مصر على مدار الأيام الماضية سواء على إسرائيل أو المجتمع الدولي ككل، بهدف الوفاء بالتزامات والوصول إلى وقف لإطلاق النار».