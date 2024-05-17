روسيا تسقط 102 طائرة مسيرة وتدمر 6 زوارق للقوات الأوكرانية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت، خلال الليلة الماضية، 102 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - "أنه تم التصدي لعدة محاولات للهجمات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب المسيرة التي نفذتها السلطات الأوكرانية.

وأشار البيان إلى تدمير واعتراض 51 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، و44 طائرة مسيرة في أجواء إقليم كراسنودار، و6 طائرات مسيرة في مقاطعة بيلغورود، بالإضافة إلى طائرة واحدة في مقاطعة كورسك. وأكد البيان أيضًا تدمير 6 زوارق مسيرة في البحر الأسود بواسطة الطيران البحري وزوارق الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود.

وكان حاكم إقليم كراسنودار الروسي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن فشل هجوم نظام كييف باستخدام المسيرات على عدة أهداف في منطقة نوفوروسيسك، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات.

