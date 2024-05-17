النيابة تستعلم عن صحة 5 اشخاص اصيبوا فى حادث تصادم بالصف

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها في اصابة 5 اشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص بالصف، وامرت بالتحفظ على سائقي السيارتين واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة فى الصف ، بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارة ملاكى وميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 5 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .

جرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة للعرض على النيابة التي تولت التحقيق.