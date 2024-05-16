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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

نقل البرلمان تقر موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بمبلغ ١٩ مليار جنيه

اجتماع لجنة النقل
اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
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اقرت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد ، خلال اجتماعها اليوم على مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامه لميناء الإسكندرية، للعام المالي 2024/2025 .

بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة 
العامة لميناء الاسكندرية للعام المالى 2024/2025 مبلغ 19 مليار و600 مليون و546 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 14 مليار 986 مليون و924 الف جنية، بزيادة قدرها 4 مليار و613 مليون و622 ألف جنيه، بنسبة 31%.


أولا: الموازنة الجارية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2024/2025، مبلغ 10 مليار و152 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 6 مليار 534 مليون جنية، بزيادة قدرها 3 مليار و618 مليون جنيه، بنسبة 55%.


مقسمة على النحو التالى: جملة التكاليف والمصروفات 8.428.897.000، أرباح موزعة (فائض الحكومة)1.723.103.000
إجمالى الموازنة مبلغ 10 مليار و152 مليون جنية 10,152,000,000


بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالية 2024/2025، مبلغ 9 مليار و448 مليون و546 الف جنية، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 8 مليار و452 مليون و924 الف جنية، بزيادة قدرها 995 مليون و622 الف جنية، بنسبة 12%.
تنقسم إلى (أ) الموازنة الاستثمارية و(ب) موازنة التحويلات الرأسمالية

بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2024/2025، مبلغ 7 مليار و620 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 5 مليار و597 مليون، بزيادة قدرها 2 مليار و23 مليون جنية، بنسبة 36%.

كما بلغت تقديرات موازنة التحويلات الرأسمالية للهيئة للعام المالى 2024/2025، مبلغ مليار و828 مليون جنيه و546 الف جنية، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 2 مليار و855 مليون و924 الف جنية، بخفض قدره مليار و27 مليون جنية و546 الف جنية، بنسبة خفض 36%.

مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة ميناء الإسكندرية