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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

شباب النواب تناقش موازنة هيئة استاد القاهرة للعام المالي 2024 /2025

اجتماع لجنة الشباب
اجتماع لجنة الشباب والرياضة
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تناقش  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال  اجتماعها المنعقد اليوم، مشروعي قانوني الخطة والموازنة للهيئة العامة لاستاد القاهرة للعام المالي 2024 /2025
حيث بلغت جملة تقديرات التكاليف والمصروفات للعام المالي 2024 /2025 نحو مائة وواحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) بزيادة قدرها  سبعة عشر مليونًا وتسعمائة واثنا عشر ألف جنيه) عن اعتمادات العام المالي الماضي  .
وبلغت جملة تقديرات الإيرادات المتوقعة للهيئة للعام المالي 2024 /2025 نحو 88.000.000 (ثمانية وثمانون مليون جنيه) بزيادة متوقعة بنحو 18.000.000 (ثمانية عشر مليون جنيه) عن اعتمادات إيرادات الهيئة للعام المالي 2023/2024 البالغة نحو 70.000.000 (سبعون مليون جنيه).
ومن جانبه أكد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، أن موازنة هيئة استاد القاهرة تضمنت أمر إيجابي عند الاطلاع على مشروع قانون موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025 هو انخفاض متوقع لــ"عجز نشاط الهيئة بنحو 88.000 (ثمانية وثمانون ألف جنيه) حيث أنه من المتوقع أن تصل تقديرات عجز نشاط الهيئة للعام المالي 2024 /2025 إلى 43.487.000 (ثلاثة وأربعون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه)، في حين بلغت اعتمادات عجز نشاط الهيئة للعام المالي 2023 /2024 نحو 43.575.000 (ثلاثة وأربعون مليونًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه).

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انخفاض العجز موازنة هيئة استاد القاهرة الخطة والموازنة