تراجع أسعار العملات مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الأربعاء 15 مايو 2024

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 تراجعًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 46.79 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 50.51 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 58.74 جنيه للشراء، و58.93 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 51.55 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.

وجاء متوسط سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 29.91 جنيه للشراء، و30.00 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 30.93 جنيه للشراء، و31.04 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.47 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 152.15 جنيه للشراء، و153.63 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.74 جنيه للشراء، و12.77 جنيه للبيع.

وبالنسبة لسعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم فسجل نحو 124.12 جنيه للشراء، و124.48 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 121.56 جنيه للشراء، و121.94 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 12.83 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 65.91 جنيه للشراء، و66.28 جنيه للبيع.