وكيل "التعليم" بدمياط يتفقد امتحانات آخر العام

واصل محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات آخر العام الدراسي 2024 بإدارتي دمياط وكفر البطيخ التعليمية، كما تابع باقي الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية.

وشملت الجولة مدرسة دمياط الثانوية العسكرية وعمر بن الخطاب الثانوية بنات والمنتزة الإعدادية والشهيد أحمد عوضين الإعدادية بكفر البطيخ.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، علي انتظام سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، في المراحل الإعدادية والثانوية حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.

وفي السياق ذاته، شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على انضباط اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو للطلاب.

وفي سياق آخر، عقدت مديرية التربية والتعليم دمياط، برئاسة محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعا بالمستهدفين من رؤساء لجان الشهادة الإعدادية وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وجاء ذلك بحضور إيهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد خفاجي رئيس لجنة الإدارة ورحاب البراشي رئيس لجنة تقدير الدرجات ويوسف التفاهني رئيس المطبعة، ومديري عموم الإدارات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، ان أعمال الامتحانات مهمة وطنية يجب أداؤها على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع باعتبار التعليم أمنا قوميا ولا يمكن التقصير فيه، مشيرا إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بالتعليم بدمياط.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعتمدت في وقت سابق جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسى 2024/2023، حيث تجرى امتحانات النقل للصفوف الابتدائية فى الفترة من 8 مايو حتى 16 مايو المقبل، وصفوف النقل للمرحلة الإعدادية من 8 مايو حتى 14 مايو.

وأعلن محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني على النحو التالى: تجرى امتحانات الشهادة الإعدادية فى الفترة من 18 حتى 23 مايو، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى فى الفترة من 8 مايو حتى 16 مايو، وامتحانات صفوف النقل النقل للتعليم الثانوى الفنى فى الفترة من 8 مايو حتى 21 مايو.