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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

البحيرة: زراعة 5083 فدان قطن بالموسم الجديد حتى الآن

زراعة محصول القطن
زراعة محصول القطن في البحيرة
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قال المهندس موفق محمود سارى ، وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، إن المستهدف زراعته 42353 فدان قطن هذا العام ، موزعة على مراكز المحافظة من نوعى الإكثار و التجارى،  فى إطار اهتمام الدولة بزراعة محصول القطن والعمل على زيادة المساحة المنزرعة هذا العام، وبناء على توجيهات المحاسب القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.
وأوضح سارى، أن الوزارة قامت يتوفير المبيدات ومستلزمات الإنتاج المدعمة وبذرة القطن، بالإضافة إلى المصائد المائية والفرمونات والكبسولات والمصائد الورقية والقمعية والضوئية، وكل ذلك متوفر في الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة المختلفة، مشيرًا إلى أن المديرية وضعت خطة محددة لزراعة القطن مع تلاشى أي مشكلات حدثت في الأعوام الماضية.
وأضاف وكيل الوزارة ، أن المديرية تقيم ندوات إرشادية للفلاحين بالقرى والمراكز والحقول الإرشادية بمشاركة إدارتى الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس ايمن عاشور مدير عام الإرشاد، والمكافحة الحقلية برئاسة المهندس سعد عمار مدير عام المكافحة ، لتوعية المزارعين وشرح امتيازات التقاوى، ومراحل زراعتها، وإيجابيات وسلبيات هذه التقاوى وطرق الزراعة، بالإضافة لوجود لجان بصفة مستمرة تقوم بالمرور على الزراعات ومتابعة مراحل الزراعة ونوعية البذور والأصناف ورصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فورى.
من جهته أوضح المهندس محمود عبد المجيد هليل ، مدير عام الزراعة بالبحيرة، أنه من المستهدف زراعة ، 42353 فدان قطن هذا العام موزعة على مراكز المحافظة من نوعى الإكثار و التجارى.

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