غدا.. "اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع" ندوة بقصر الأمير محمد علي

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فعالية "اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع" التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسكو في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وبحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ود. نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة،وذلك غدا الاثنين الموافق 13 مايو الجاري، في قصر الأمير محمد علي بمنطقة المنيل في القاهرة، بدءًا من الساعة 6:30 مساء.

والجدير بالذكر أنا مبادرة "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريينبالخارج في ديسمبر2020 لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية .

وتعد مبادرة اتكلم عربي أحد المبادرات القومية التي تستهدف المهارات اللغوية للمصريين بالخارج من خلال الاستماع والتحدث والقراءةوالكتابة، وأيضاً إعداد دليل تعليمي لأولياء الأمور، والتعريف بالمناسبات الوطنية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا في الخارج بالتراثوالعادات والتقاليد والقيم المصرية، وكذا العمل على إكساب المتعلمين القدرة على الاتصال بالأهل والأصدقاء في مصر وخارجها من أجلزيادة الترابط بين أبناء المصريين في مختلف الدول .

وتستهدف المبادرة الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة .