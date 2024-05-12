أمريكا: إصابة 3 رجال شرطة جراء اشتباك مع مسلح بولاية "جورجيا"

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم /الأحد/ إصابة ثلاثة من رجال الشرطة جراء اشتباكهم مع مسلح بمدينة "أتلانتا" عاصمة ولاية "جورجيا".

وذكرت شبكة "إيه.بي.سي." الأمريكية أن الشرطة تلقت بلاغا بشأن شخص مسلح بمسدس وسكين، مضيفة أن المسلح لقي مصرعه إثر الاشتباك مع قوات الشرطة وأن الحادث لم يسفر عن إصابة أي مدنيين.

من جانبه، أعرب عمدة المدينة أندريه ديكنز عن دعمه ومواساته لرجال الشرطة المصابين وأسرهم، مضيفا أن التحقيقات جارية في الحادث فيما يرقد الضباط الثلاثة في المستشفى في حالة مستقرة.