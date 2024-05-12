العمل: بدء التدريب الفعلى بالوحدة المتنقلة الجديدة على مهن مستحدثة لشباب الإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية عن بدء تنفيذ دورات تدريبية مجانية جديدة ، على مهنة صيانة المحمول ، وبدء التدريب الفعلي لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة لها ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بغيط العنب بشائر الخير"1"، التي أطلقها وزير العمل حسن شحاتة ضمن 8 وحدات جديدة للتدريب المهني متنقلة، فى 8 محافظات، للمشاركة في خطة التدريب المهنى وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك في نطاق مدن وقرى المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"، فى محافظات: الإسكندرية، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والوادي الجديد،وسوهاج، والجيزة والأقصر، وذلك بخلاف 27 وحدة تدريب متنقلة، سبق إطلاقها في المحافظات، ويأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب، لتتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل والمهن المستحدثة ، وتدريب دفعات جديدة من الشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها وزارة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن "حياة كريمة" لهم .

وأضاف وكيل المديرية أن الدورات الجديدة في مجال "صيانة المحمول" مدة التدريب خلالها ٢٠يوم تدريبي ، كما يتوافر تدريب على مجموعة من المهن بمراكز التدريب المهني الثابتة وهي مركز تدريب مهني محرم على مهن التفصيل والخياطة لمدة ٣٠يوم وايضاً صيانة المحمول لمدة ٢٠يوم ، ومركز تدريب الحضرة علي مهن كوافير حريمي لمدة٢٠يوم ، وصناعة الجلود لمدة 20 يوم ، وصناعة التورتات لمدة ١٠ أيام ، كما بدأت المديرية في تلقي طلبات الترشيح والتسچيل لكافة الدورات من خلال الموقع التالي : https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7 ، وحث وكيل المديرية الشباب إلى الاستفادة القصوى من الدورات المجانية التي توفرها الدولة في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا على أهمية إتقان حرفة تكون مصدر دخل لهم ولأسرهم لضمان حياة كريمة ..

وأكد وكيل المديرية أن الدورات تجرى تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، ومتابعة ايفيت عبد المسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بالمديرية ، كما يحصل الخريجين على شهادة معتمدة من وزارة العمل ..

يذكر أن الوحدات الجديدة تستهدف تدريب 3000 شاب وفتاة عن طريق 96 دورة تدريبية ،وذلك خلال عام، لتدريب الشباب على مهن "صيانة الحاسب الألي، وصيانة المحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والتفصيل والخياطة.