رئيس جامعة دمياط يستقبل لجنة المناقشة والحكم لرسالة ماجستير بقسم أصول التربية

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعك دمياط اليوم لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير بقسم أصول التربية بكلية التربية المقدمة من الباحثة بسيمة عبد الرازق عبد الرازق رسلان بعنوان " متطلبات الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمكين أطفال الروضة ذوي الإحتياجات الخاصة من حقوقهم التعليمية بمحافظة دمياط" والمشكلة من الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم عطوة أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة المنصورة مناقشاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور صبحي شعبان شرف أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة المنوفية مناقشاً وعضواً، والأستاذ الدكتور وائل وفيق رضوان أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة دمياط مشرفاً وعضواً وبحضور الأستاذ الدكتور على صالح جوهر الأستاذ المتفرغ بقسم أصول التربية ، والأستاذ الدكتور محمد حسن جمعة أستاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ الدكتور أحمد عبدالفتاح الزكى أستاذ أصول التربية.

ورحب رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة في رحاب جامعة دمياط متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في مسيرة العطاء وللباحثة التوفيق.