وكيل تعليم الفيوم تتابع المحاضرات المجانية لطلاب الثانوية العامة بطامية (صور)

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومحمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات المجانية بإدارة طامية التعليمية.

نظمت إدارة طامية التعليمية، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، في جميع المواد الدراسية.

بقاعة مدرج مدرسة الشهيد محمد سيد أبو شقرة الثانوية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، ومدرج مدرسة طامية الإعدادية القديمة لطلب الشهادة الإعدادية.

تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين، حيث يتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين.

رسالة شكر وتقدير للمعلمين الشرفاء المشاركين في تقديم المحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالة والمتميزة في تقديم خدمة تعليمية لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية على مستوى إدارة طامية التعليمية.

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