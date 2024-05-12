طارق رسلان: الاهتمام بمراكز الشباب يصب في مصلحة الأمن القومي

أشاد اللواء طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، بجهود وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن الوزارة تقوم بدور كبير، ولكن هناك مئات من مراكز الشباب ليس بها الا كرسي واحد في ، ولابد من وقفة جادة للاهتمام بهذه الأزمة لأننا تركنا الجوهر والهدف المنشأ من أجله هذه المراكز في جميع القرى.

وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الأطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى ، أن تطوير مراكز الشباب يصب في مصلحة الامن القومي حتي لا نترك الشباب فريسه للأفكار الهدامة والظلامية، وهوما حدث من قبل الجماعات المتطرفة في فترة من الزمن .

وطالب رسلان وزارة الشباب والرياضة بخطة وافية وشامله لتطوير مراكز الشباب الموجود حاليا ، والمستقبلية، لتحقيق أهدافها بإعداد أجيال قادرة علي قيادة المستقبل .