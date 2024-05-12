وزير الخارجية: نعمل على توثيق العلاقات مع سلوفينيا

أعرب سامح شكري وزير الخارجية، عن سعادته بزيارة وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، إلى القاهرة، للمرة الثانية خلال فترة وجيزة؛ مؤكدا الاستمرار في الدفع قدمًا بالعلاقات الثنائية القوية التي تربط بين البلدين.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي عرضته “القاهرة الإخبارية”، عقد اليوم الأحد، بحضور نظيرته السوفينية: «مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تعترف بدولة سلوفينيا عندما استقلت وأقامت تمثيلا دبلوماسيا، ونعمل على توثيق العلاقات في النظام السياسي والاقتصادي والثقافي، وعقدنا خلال زيارتي الى سلوفينيا جولة ثانية للجنة الاقتصادية المشتركة، ووضعنا عدد من الاتفاقيات فيما بين البلدين في مجالات مختلفة للتفاوض واتفقنا على تسريع المفاوضات حولها حتى يتم توقيعها خلال لقاء آخر يجمعنا».