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الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يزور رئيس السريانية

المطران الدكتور سامي
المطران الدكتور سامي فوزي
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زار اليوم المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والقس يشوع بخيت عميد مساعد (رتبة كنسية) بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، قداسة مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس بغمرة.

خلال الزيارة حضر رئيس الأساقفة الدكتور سامي القداس السرياني، وصرح في بيان له، قائلاً: “نحرص على الحوار الدائم بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الأسقفية”، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الحوار هو تعزيز التفاهم والتعاون بين المسيحيين في جميع أنحاء العالم.

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادتهِ بزيارة قداسة مار أغناطيوس أفرام الثاني لمصر، والتي وصفها من الزيارات المهمة للكنيسة بشكل عام.

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المطران المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية القس يشوع بخيت عميد مساعد رتبة كنسية كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية قداسة مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس