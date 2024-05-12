وزير التنمية المحلية: 256 مليون جنيه لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمنوفية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مهتمة بشكل كبير بتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة المنوفية، حيث يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة 256 مليون جنيه، مشيرا إلى انه تم الإنتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة كفر داوود بتكلفة بلغت 35 مليون جنيهًا، بالإضافة إلى الإنتهاء من رفع (1.5) مليون طن تراكمات تاريخية من مواقع (الشهداء – تلا – قويسنا – طوخ طمبشا – بركة السبع – أشمون – كفر هلال – منوف – الباجور) بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيهاً.

وشدد اللواء هشام آمنة، على قيام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء، لإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة، مشيراً إلى سعى الحكومة لوجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوي من الكفاءة والانضباط لا تقل عن المدن العالمية.

وكان قد تسلم محافظة المنوفية معدات المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا خلال شهر مارس الماضي بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 15 مليون جنيه، وتضمنت (4) رأس جرار ماركة رينو طراز (C440T)، ونصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 م3، و(1) لودر كاتربيلر طراز 910K انجليزي الصنع سعة القادوس 1.3م3، و1 (مغسلة + كمبرسور)، و1 ميزان (100) طن، موجها بأهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.