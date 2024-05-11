ضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم في المنيا خلال حملات تموينية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا جهودها الرقابية لمكافحة ظاهرة الغش التجاري وضبط السلع غير القانونية، حيث تمكنت اليوم من ضبط 8 أطنان دقيق بلدي مدعم خلال حملات مكبرة شملت مركزين من المحافظة.

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 155 شيكارة دقيق بلدي مدعم، ما يعادل 8 أطنان، في مركزَي العدوة وأبوقرقاص، قبل بيعها في السوق السوداء.

وتفصيلاً، تم ضبط سيارة محملة بـ 140 شيكارة دقيق مدعم في مركز العدوة، بينما تم ضبط تروسيكل غير مرخص محمل بـ 15 شيكارة دقيق مدعم مخصص لإنتاج الخبز البلدي في مركز أبوقرقاص.

تم تحرير محاضر بالمخالفات وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.