صناعة "أجراس الرياح اليابانية" وتنمية المهارات الرياضية بالشارقة القرائي للطفل 2024

خاض المشاركون في مهرجان "الشارقة القرائي للطفل "تجربة ممتعة لتحويل مواد مستخدمة إلى أجراس رياح، وذلك ضمن ورشة عمل متخصّصة تعرّفوا خلالها بداية على أجراس الرياح اليابانية التي تقدّم نوعًا من أنواع الموسيقى الهادئة، وتصنع من الأعواد الخشبية والأجراس أو القطع المعدنيّة.

وقال إسماعيل الأحمد المشرف على الورش: "نسعى إلى غرس مفهوم الاستدامة وإعادة التدوير في عقول وثقافة الطلبة منذ سنّ مبكرة، وتوعيتهم حول أهميتها في الحفاظ على البيئة

وأضاف انه في ورشة أجراس الرياح نشرح للطلاب هذه الآلة التي ظهرت لأول مرة في اليابان، حيث كانوا يستخدمونها في فصل الصيف للتنبيه بحركة الرياح، واليوم باتت منتشرة لدى أغلب الشعوب وتستخدم لأغراض أخرى متنوّعة مثل الديكور والزينة، وفي المطاعم والمحلات".

وخلال ورشة عمل بعنوان "الرياضي المثالي" استضافتها منصة "التربية البدنية" اكتشف الأطفال المشاركون في الورشة الفرق بين اليد والقدم اليمنى واليسرى في الفنون القتالية، والطريقة الصحيحة للتوازن والثبات على ساق واحدة، وغيرها من المهارات الأساسية التي يحتاجها الأطفال في حياتهم اليومية.

وتتبنى الورشة، التي تستهدف الناشئة والأطفال، نهجًا شاملًا يهدف إلى تطوير المهارات الرياضية للمشاركين الصغار منذ عمر مبكر، وتعزيز روح العمل الجماعي والتواصل والتعاون، والعمل ضمن فريق.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج متكامل ينظمه "مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024"، ويشمل أكثر من 1500 فعالية ثقافيّة وفنيّة وترفيهيّة، تتضمن ورش عمل وجلسات وعروض متنوعة، يقدِّمها أكثر من 265 ضيفًا من أكثر من 25 دولة، بهدف تنمية مواهب الأطفال، وصقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم الفنية والإبداعية.