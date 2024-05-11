إنعام محمد علي: فيلم السرب أثبت أن الجمهور متعطش للأعمال الوطنية

أكدت المخرجة إنعام محمد علي أن الجمهور متعطش للأعمال الوطنية، وهو ما أثبته فيلم السرب بعد طرحه سينمائياً، عكس ما يعتقد الكثير عن أن تلك النوعية من الأعمال الفنية لا تلاقي قبولا لدى الجمهور.

واستطردت المخرجة إنعام محمد علي فى تصريحات خاصة لـ "البوابة" أن فيلم السرب يسرد واقعة عاشها الشعب المصرى، خلال الفترة الماضية وعلى دراية كاملة بكل أبعادها، وهي واحدة من الصعوبات التى يواجهها هذا العمل بالتحديد، وكيفية الطرح على الجمهور كل الأحداث وطريقة تقديمها.

وأضافت أن الأعمال الوطنية لابد أن تتم كتابتها وطرحها بشكل يساعد على قبولها لدى الجمهور، وهو ما حدث مع فيلم "الطريق إلى إيلات"، الذى يعرض فى كل المناسبات الوطنية، وذلك لمراعاة كل جوانب الجذب وتوافرها فى العمل، بداية من الكتابة والممثلين الذين برعوا فى أدوارهم، والإخراج وتقديم الرؤية الخاصة بالعمل.

وأشارت المخرجة إنعام محمد علي إلي أن الأفلام والأعمال الوطنية لها طبيعة خاصة، والعمل يكون شاقا للغاية بكل تفاصيله وكل التحضيرات الخاصة به، ويبقي الأهم هو كيف تطرح الفيلم للجمهور، ليلاقي القبول والسرد الذى يضمن الانجذاب للعمل الفني، وهو ما يضمن أن يعيش العمل ويستمر.