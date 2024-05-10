بعد الاضطراب السياسي فى البلاد.. أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة

أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، حل مجلس الأمة، مشيرًا الى أن الاضطراب السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عليها.

وقال أمير الكويت -في كلمة نقلتها قناة «إكسترا نيوز» اليوم- "لن أقبل أن تكون بلادنا ساحة لممارسات غير دستورية".