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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بعد الاضطراب السياسي فى البلاد.. أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة

أمير الكويت
أمير الكويت
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أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، حل مجلس الأمة، مشيرًا الى أن الاضطراب السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عليها. 
وقال أمير الكويت -في كلمة نقلتها قناة «إكسترا نيوز» اليوم- "لن أقبل أن تكون بلادنا ساحة لممارسات غير دستورية".

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