يشكل دعمًا لـ«حماس» .. غضب في إسرائيل على قرار العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

شن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، هجومًا على الأمم المتحدة بعد اتخاذ الجمعية العامة قرارا برفع مكانة الفلسطينيين في المنظمة الدولية.

وقال «كاتس» -في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت»- إن قرار ترقية مكانة الفلسطينيين في الأمم المتحدة هو مكافأة لـ«حماس» بعد ارتكابهم أكبر مجزرة ضد اليهود منذ المحرقة.

وأشار إلى أن القرار يشكل دعما لـ«حماس» في خضم مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة وعقد صفقة تبادل أسرى.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت اليوم الجمعة، قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة إيجابيا.

يُشار إلى أنه صوتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.