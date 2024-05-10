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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الجيل الديمقراطى: الرئيس السيسى أكد أن حرب الإبادة غرضها تصفية القضية الفلسطينية

ناجي الشهابي رئيس
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي
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قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن مصر الشعبية كانت دائمًا كتفًا في كتف مع مصر السياسية في الخطوات التي تتم تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت المفتاح الأوحد للقضية الفلسطينية.

وأضاف الشهابي، خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي أكد أن هذه الحرب غرضها تصفية القضية الفلسطينية، وأن الحل هو إيقاف الحرب والاعتراف بدولة فلسطينية حرة عاصمتها القدس، موضحًا أن الإشادات الدولية في حق مصر فرضها الدور الواعي لها في حل الأزمة الفلسطينية.

وأكد أن جهود الدولة المتواصلة لدعم القضية  الفلسطينية، تضمنت فعاليات مختلفة مثل أنها  عقدت مؤتمر القاهرة للسلام، كما عقد الرئيس السيسى مؤتمرات عالمية علنية مع رؤساء الدول كى يحذرهم من تأييد تلك الحرب الوحشية، ومن أجل أن يذكرهم بأن هناك شعبًا فلسطينيًا يعيش تحت الاحتلال، ويذكرهم بحل الدولتين.

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