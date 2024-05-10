جنوب أفريقيا تطالب "العدل الدولية" باتخاذ تدابير طارئة بشأن غزة

طالبت جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير طارئة إضافية في قضية الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت جنوب أفريقيا، إن الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لا تتصدى للظروف المتغيرة في غزة.

وصوتت 143 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار جديد على أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وانطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جلسة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة وتعزيز مكانتها في المنظومة الأممية، أسوة ببقية دول العالم، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.