"زهور الربيع".. "الزراعة" تتلقى طلبات المشاركة فى المعرض الأقدم والأكبر عربيًا

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، تلقي طلبات الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بمعرض زهور الربيع المقرر اقامته خلال النصف الثاني مايو الجاري بالمتحف الزراعي بالدقي.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، انه تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقوم اللجنة المنظمة للمعرض، بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتيسير على العارضين من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال زهور الزينة والقطف وتنسيق الحدائق، وتوفير كافة سبر الراحة والخدمات اللازمة لهم.

من جهته ، قال المهندس محمود عطا ، رئيس الادارة المركزية للبساتين ورئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، انه تم الانتهاء من وضع الخريطة الزمنية، والبرامج الخاصة بالمعرض، وتوزيع المساحات على المشاركين، الذين تقدموا حتى الآن بطلبات المشاركة، والمقرر وصولهم الى ٢٠٠ شركة عارضة، وذلك للخروج بمعرض ناجح، يليق بوزارة الزراعة وتاريخ المعرض.

وأشار الى أن معرض هذا العام، وهو النسخة رقم ٩١، يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية او شركات القطاع الخاص، من مصر والوطن العربي، العاملة في مجالات زهور الزينة والقطف والصبارات وتنسيق الحدائق.

واضاف رئيس الادارة المركزية للبساتين، إن هذا المعرض يعد هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 90 عاما، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، حيث يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.