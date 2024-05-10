بالصور.. وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى البلينا ويوجه بتحسين الخدمات

أجري الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بزيارة تفقدية لمستشفى البلينا المركزي عصر اليوم الجمعة، يرافقه الدكتور شرين عايد، عضو المكتب الفني. تأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتكثيف المتابعة للمنشآت الصحية وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وخلال الزيارة، وجه وكيل وزارة الصحة بتوفير أفلام وحدة الأشعة، ومراجعة المستلزمات الخاصة بالمعمل وبنك الدم، كما وجه الإدارة الهندسية بعمل صيانة عاجلة لثلاجة حفظ الموتى وتشغيلها.

كما شدد وكيل صحة سوهاج على ضرورة مراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات والأمصال بقسم الاستقبال والطوارئ بصورة مستمرة لضمان توافرها للمرضى.

وأشاد وكيل صحة سوهاج بتواجد وانضباط الأطقم الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى، مؤكداً على أهمية استمرار العمل الجاد لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

وعلي صعيد آخر، عقدت اللجنة العليا لمكافحة الأمراض المعدية والأوبئة بمحافظة سوهاج ثاني اجتماعاتها بديوان مديرية الصحة، برئاسة الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وحضر الاجتماع كل من المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري، والمهندسة هبة محمد عبد الحميد، وكيل وزارة الإسكان، وأشرف مشرف، مدير إدارة البيئة، والدكتورة رجاء حسين، مدير عام إدارة المتوطنة، والدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي، وممثل عن مديرية الزراعة.

تُشكلت هذه اللجنة بقرار رقم 2 لسنة 2024 من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة للوقاية والحفاظ على صحة مواطنيها من الأمراض المعدية المختلفة.

ناقشت اللجنة في ثاني اجتماعاتها آليات وأولويات العمل لمكافحة الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها، والقضاء على البؤر التي قد تكون عائلًا لنواقل الأمراض المعدية، كما ناقشت آليات العمل المشترك والتعاون بين جميع المديريات المعنية كلًا في مجال اختصاصه ودوره.

أوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة لديها نظام ترصد قوي وكوادر مدربة، موضحاً أن المحافظ لديه رؤية ثاقبة، وأن تشكيل تلك اللجنة أمر هام، ولا بد من تعاون جميع الجهات للحفاظ على المكتسبات الصحية والتخلص من الأسباب التي قد تؤثر على صحة المواطن.

كما أكد على ضرورة التنسيق بين جميع المديريات والوحدات المحلية للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة، موضحًا أن المواطن السوهاجي يحظى باهتمام كبير على جميع المستويات.

جدير بالذكر أن الاجتماع الأول عقد في السادس من فبراير من العام الجاري بديوان عام المحافظة برعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.