محافظ الأقصر ورئيس هيئة الرعاية الصحية يناقشان سير أعمال منظومة التأمين الشامل

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، وفد بقيادة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والنائب على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، حيث تم عقد أجتماعا موسعاً لمناقشة سير أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والوقوف على أهم معوقات العمل بمنشآت المنظومة على مستوى مراكز المحافظة.

وتقدم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالشكر والعرفان إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتحقيق حلم ملايين المواطنين بتلقى خدمات طبية ذات جودة عالية من خلال مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، مثمناً الجهود المبذولة من قبل مسؤلى الهيئات الثلاثة لتقديم خدمات صحية لائقة بأهالى المحافظة، مستعرضاً إمكانيات وقدرات المنشآت الصحية لتقديم خدمات صحية بجودة وخبرة عالية.

وطالب محافظ الأقصر بالعمل المشترك والتعاون لتذليل بعض العقبات فى بعض المنشآت الصحية لضمان تشغيل وتفعيل دور المنظومة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وحصول مواطنى الأقصر على الخدمات الطبية بالجودة اللائقة.

وأشار محافظ الأقصر، إلى رضا المواطنين عن خدمات نظام التأمين الصحي الشامل والذى حقق طفرة نوعية في منظومة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ويجسد حرص الدولة على تحسين جودة الرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

ضم الوفد، كلا من الدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد البرعى رئيس إقليم جنوب الصعيد لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد عمر مدير عام فرع الأقصر الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور محمد السايس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الصحية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد بدوي، مدير فرع الاعتماد والرقابة بالأقصر، والدكتورة هبة محمد عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمى الخدمة الصحية رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ووفد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور كل من محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة والعميد عمر حسين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، الدكتور حمادة العمارى رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

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